Svuotano il patrimonio societario per non pagare le tasse: denunciati

Pur di non pagare le tasse, hanno completamente svuotato il patrimonio immobiliare di una società di autotrasporti con sede a Volvera, in provincia di Torino: per questo motivo i due coniugi, titolari dell’azienda, sono finiti nel mirino della guardia di finanza.

Le fiamme gialle del gruppo Orbassano hanno denunciato marito e moglie per le “ripetute condotte evasive e distrattive” e hanno proceduto al sequestro di beni per 370mila euro, in esecuzione di un provvedimento emesso dal gip del tribunale di Torino.

Secondo gli inquirenti le imposte evase sono pari a circa un milione di euro, un tesoretto reinvestito dai coniugi nell’acquisto di immobili e nella costituzione di una nuova società all’estero. Nei confronti della società “svuotata” è stata attivata la procedura di fallimento.