Svuotano un canale pieno d’acqua e quel che emerge dal fondale è sorprendente

Nel paese della Grande Muraglia durante le operazioni di scavo per la bonifica di un fiume, sono spuntati fuori più di diecimila oggetti d’oro e d’argento risalenti al 1646, nonché vari tipi di spade, pistole, coltelli e lance. Insomma, un autentico tesoro. Se in Cina è accaduto questo, in Francia è andata decisamente…peggio. Durante le operazioni di pulizia del canale Saint-Martin, voluto da Napoleone Bonaparte a Parigi, infatti, dai fondali è venuto fuori di tutto: vecchi registratori, telecamere, telefonini rotti, addirittura carrelli della spesa, skate board, biciclette e finanche la carcassa di un motorino…