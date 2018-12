Szczesny: “La Juve può ancora migliorare la classifica”

“Con l’Atalanta a Bergamo è sempre molto complicato. Mi aspetto una gara difficile e sarà importante vincere perché a Milano si gioca uno scontro diretto tra Napoli e Inter“. Il Natale non rende “più buono” Wojciech Szczesny che, conquistato il titolo d’inverno, vuole continuare a vincere con la Juventus. Perché “se facciamo il nostro dovere – dice ai microfoni di Sky – possiamo ancora migliorare la classifica”.

IL PORTIERE BIANCONERO NON SI PONE LIMITI

Non si pone limiti il portiere bianconero, uno dei segreti della Juve dei record di questa stagione. La sua porta è inviolata da sei partite consecutive. “Abbiamo fatto un gran lavoro difensivo, concedendo nelle ultime partite solo due occasioni: una all’Inter e una, su rigore, al Milan – sostiene il polacco – E’ una dimostrazione di grande equilibrio e compattezza della squadra, molto importante in questo momento”.

LE QUALITA’ VISTE CONTRO LA ROMA

Qualità che, per il numero uno, si sono viste anche contro la Roma: “Ha giocatori di buona qualità che hanno saputo crearci qualche difficoltà nel secondo tempo, però siamo rimasti ordinati e compatti e non abbiamo subito occasioni da gol”. La qualità in avanti è un’altra differenza rispetto agli avversari. “L’arrivo di Ronaldo ci ha aiutato a capire che, se facciamo il nostro lavoro dietro, davanti qualcosa succede e riusciamo a vincere le partite”. E poi ci sono anche Mandzukic, “che sta segnando tanto, soprattutto negli scontri diretti”, e Dybala, un giocatore “più completo e maturo” che “sta facendo un grandissimo lavoro”.

“CHAMPIONS? PER VINCERLA BISOGNA BATTERE LE BIG”

“Bisogna accettare di giocare contro una squadra forte perché, per vincere la Champions, che è il nostro obiettivo, bisogna battere le squadre più forti d’Europa“. Szczesny commenta così, ai microfoni di Sky Sport, il sorteggio che ha riservato alla Juventus l’Atletico Madrid. “Poteva andare meglio – ammette – ma per la Champions mancano due mesi e ora dobbiamo pensare all’Atalanta, non alla partita contro l’Atletico”.