Szczesny, tris di CR7 e Derby d’Italia. «Che emozioni con Inter e Atletico»

Un siparietto a distanza, quello andato in scena ieri durante la trasmissione “A casa con la Juve” tra Szczesny e il terzo portiere bianconero Carlo Pinsoglio che ha confermato ancora una volta quanto affiatamento ci sia tra gli estremi difensori della squadra di Sarri. Il numero uno polacco era collegato da Varsavia, dove una decina di giorni fa ha raggiunto la moglie Marina e il figlioletto Liam. Mentre Pinsoglio, torinese doc, è rimasto sotto la Mole: «Come ci stiamo allenando? “Si fa quel che si può, ma per un portiere è difficile – ha dichiarato il numero uno bianconero -. Per fortuna mio figlio tira più forte di qualche compagno di squadra… Scherzi a parte, con il pallone si fa poco, ci concentriamo più su cardio e palestra». E Pinsoglio? «Io mi sto allenando a casa di Szczesny – ha svelato -, è più spaziosa e abitiamo vicini». «Poi però mi paghi l’affitto», ha ribattuto Szczesny.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++