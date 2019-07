TABACCHERIA POLI – Basta code negli uffici postali, ora l’anagrafe va in tabaccheria.

Già ricco di iniziative per accontentare le esigenze dei propri clienti, da oggi il Bar Tabaccheria Poli, in corso Vercelli 356/B, a Barriera di Milano, offre anche il servizio anagrafe. Qui si possono richiedere: il certificato di residenza, di cittadinanza, lo stato di famiglia e il certificato di nascita. Un’ottima opportunità per evitare le lunghe code negli uffici pubblici.

Il tutto si va ad affiancare alla classica rivendita di francobolli, sigarette, caffè e cappuccini e la rivendita dei biglietti per le tanto bramate partite di serie A e non solo. In questo periodo è possibile, inoltre, effettuare i rinnovi per gli abbonamenti alla Juventus e al Torino.

Un negozio a disposizione degli abitanti del territorio, condotto con cortesia e professionalità dalla titolare Stefania e dalla sua famiglia, dove trascorrere piacevoli pause e dedicarsi a tanti interessi tra cui le scommesse.

Un posto fatto per tornare nel quale non mancano mai promozioni dedicate ai clienti come quella che propone una confezione da 100 grami di caffè macinato qualità arabica ogni 20 caffè consumati. Da non trascurare, infine, pagamenti delle varie bollette, ricariche telefoniche e gioco del Lotto.

Bar Tabaccheria Poli, corso Vercelli 356/B, Torino.

Telefono: 011.2620968.

Orario: aperto tutti i giorni dalle 5 alle 19,30; domenica 8-12,30.