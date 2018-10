Tacco e Punta – Il “calzolaio del quartiere” accetta una nuova sfida senza rinunciare alla qualità

La storia di Tacco e Punta è nel segno della continuità. Lo storico calzolaio di corso Susa 94 a Rivoli da pochi mesi ha passato la mano a Giovanni Magno che proseguirà nella sua attività anche se ha in mente ha progetti più ampi. Perché, come spiega,

«è bello vedere che la gente è ancora affezionata ai negozi di quartiere e io non sono certo qui per fare rivoluzioni, ma solo evoluzioni».

Così continuerà l’attività principale, riportare a nuova vita calzature da uomo, donna e bambino, di ogni forma e modello comprese le scarpe per le escursioni in montagna, settore nel quale ci sono pochi specializzati. E ancora borse, cinture, zainetti e altri articoli in pelle, anche con la riparazione di cerniere e fibbie. Prossimamente, poi, arriveranno, altre novità importanti allargando la gamma delle proposte in negozio.

Tacco e Punta è aperto da lunedì a venerdì (orario continuato 9-19) e il sabato dalle 9 alle 12.

Contatti: 329.3906165.