Ha acquistato un piatto di polpette già pronte, le ha cotte e ora è pronta per servirle in tavola. Quando inizia a tagliare la prima per vedere se è venuta ben cotta, però, fa una scoperta raccapricciante.

Il ripieno delle polpette, infatti, è con sorpresa. Letteralmente. E non propriamente piacevole. Dentro ogni pezzo di carne è contenuto uno strano involucro, forse messo apposta per far pesare di più la carne. Una farcitura decisamente poco gradita.