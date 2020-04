Tahlia Hall, la modella-stilista è sexy nei suoi bikini

La procace vedette australiana si è messa in proprio: ha lanciato una sua linea di costumi

Ha deciso di mettersi in proprio e i fatti le stanno dando ragione, visto che i suoi bikini vanno letteralmente a ruba. Anche perché a promuoverli è lei stessa, con delle foto che esaltano in tutto e per tutto l’esuberante bellezza del suo corpo, oltre che dei costumi.

Si chiama Tahlia Hall ed è una procace, nonché giovanissima, modella australiana. Modella-stilista, meglio, visto che – appunto – da qualche tempo c’è la sua firma in calce ai disinibiti capi messi in mostra sui suoi account social.

Il suo profilo Instagram, da qualche tempo, è letteralmente bersagliato dalle acquirenti, ma soprattutto dai follower in visibilio. Tra una promozione e l’altra, una sbirciatina alle forme da urlo della bella Tahlia è inevitabile.