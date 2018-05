Tampona auto nel torinese e scappa: poi si pente e si costituisce LA FOTO

Il giovane è tornato sul luogo accompagnato dal padre. Poi è stato denunciato per omissione di soccorso

E’ caccia al pirata della strada in provincia di Torino. Gli agenti della municipale di Chivasso erano alla ricerca dell’auto coinvolta nell’incidente avvenuto allo svincolo austradale di Chivasso Ovest intorno alle 13.

Nell’impatto era rimasta ferita una donna di 32 anni, che era alla guida di una Lancia Musa diretta a San Benigno Canavese.

Poi, secondo la ricostruzione, l’auto pirata non aveva rispettato lo stop ed aveva tamponato la donna, scappando subito dopo. Infine l’improvviso ripensamento.

Infatti il protagonista, un 28enne, è tornato sul luogo dell’incidente accompagnato dal padre e si è presentato alle forze dell’ordine che stavano ultimando i rilievi assumendosi tutte le responsabilità e affermando di essere scappato per lo spavento.

Il giovane è stato denunciato per omissione di soccorso, mentre la donna coinvolta è stata accompagnata in ospedale ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.