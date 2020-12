Tampona l’auto in sosta e si ribalta, l’altra macchina scivola via all’indietro lungo il pendio

La vettura speronata si mette in moto da sola e va a schiantarsi in retromarcia!!

L’incidente più rocambolesco che si sia mai visto! Guardate questo video. Si vede un’auto che tampona una vettura in sosta. L’impatto è piuttosto violento. Dopo l’urto, il veicolo si ribalta sul fianco ma ecco che la macchina “speronata“si…mette in moto da sola! La strada è in discesa e nell’urto, evidentemente, deve essersi spezzato il freno a mano. Così l’auto scivola via all’indietro, lungo il pendio, vanamente inseguita dal proprietario, andando a schiantarsi.