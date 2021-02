Tamponamento tra autobus, tre feriti sulla circonvallazione

Il primo bus ha avuto un guasto improvviso ai freni e il secondo non è riuscito a rallentare, tamponandolo. Nell’incidente è stato coinvolto anche uno scooter, che è finito contro il guardrail per evitare i pullman.

Il fatto è successo ieri mattina, alle 8.10, sulla circonvallazione di Pinerolo a qualche decina di metri dal cavalcavia che precede la stazione Tamoil, in direzione Torino. A subire un guasto ai freni è stato un bus della Cavourese, addetto al trasporto studenti, mentre a urtarlo è stato uno di linea della Gtt. Entrambi i mezzi erano senza passeggeri, come ricostruito dalla polizia stradale di Pinerolo. Mentre i due austisti e il motociclista sono stati curati in ospedale per lesioni lievi, con prognosi dai 5 ai 7 giorni.