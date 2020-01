Tamponamento in galleria sull’A32 tra un bus e tre auto: due feriti

Incidente stradale, questo pomeriggio, sull’autostrada A32 Torino-Bardonecchia. E’ accaduto all’interno della galleria Prapontin, in Val Susa, in direzione del capoluogo piemontese. Qui, infatti, per cause ancora in corso di accertamento, un autobus e tre auto si sono tamponate.

FERITE DUE PERSONE

Nello schianto, due persone sono rimaste ferite. Sul posto, per i soccorsi, è giunta un’ambulanza della Croce Rossa di Susa. Con i “camici bianchi” del 118 sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale, per i rilievi del caso, ed i tecnici della Sitaf (Società italiana traforo autostradale del Frejus).

CARREGGIATA APERTA AL TRANSITO

La carreggiata non è stata chiusa alla circolazione. Le auto, infatti, sono state fatte transitare sulla corsia di sorpasso. Tuttavia, a causa del traffico intenso si sono segnalati rallentamenti.