Tamponi in aeroporto per chi arriva da Ibiza: «Previsti 2.400 test»

Le lacrime di chi esce dall’aeroporto “Sandro Pertini” di Caselle dopo essere arrivato da Ibiza, poco dopo l’ora di pranzo, non sono quelle di chi sta pensando con rammarico ai giorni di vacanza appena terminati. Occhi lucidi e nasi colanti, infatti, non risparmiano nessuno dei 100 passeggeri per cui l’Asl Città di Torino e il Dipartimento interaziendale malattie e emergenze infettive hanno previsto il tampone Covid, a parte due cittadini del Principato di Monaco e uno diretto fuori dal Piemonte, per i quali il protocollo è differente. Una volta a casa, dovranno “denunciarsi” alle autorità sanitarie.

«L’esame è rapido ma sentirà un po’ di fastidio al naso, quando infilerò il tampone» rassicura l’infermeria Lara, una dei quattordici operatori sanitari che accolgono i vacanzieri appena approdati in un’area remota dello scalo, dove da ieri sono operative quattro postazioni per i controlli su chi fa scalo da Spagna e Malta, uniche località in “blacklist” da cui si atterra.

