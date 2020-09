Tra tamponi e Atalanta: Toro, l’esordio in casa è sempre più in salita

La sfida contro l’Atalanta domani pomeriggio (ore 15), il gong del calciomercato tra dieci giorni esatti: il Toro tenta una corsa contro il tempo su più fronti, ma le difficoltà sono tantissime.

STRADA IN SALITA

Da una parte perché non è ancora sparito del tutto il fantasma del Coronavirus, con l’ennesimo giro di tamponi e il fiato sospeso per i relativi risultati attesi per la giornata di oggi, dall’altra perché il ds Davide Vagnati sta faticando a chiudere per le pedine che continuano a mancare al tecnico Marco Giampaolo. Eppure il campionato prosegue, dopo la sconfitta di Firenze ci saranno ancora lo spauracchio orobico, con i bergamaschi che l’anno scorso espugnarono l’Olimpico Grande Torino con un incredibile 0-7, e poi la trasferta di Genova contro i rossoblù, partiti fortissimo con il 4-1 contro il Crotone, prima di arrivare a una pausa mai così attesa dalle parti del Filadelfia per poter rimettere a posto le idee. Oltre alle difficoltà, palesi ed evidenti, di dare la propria identità alla squadra, Giampaolo continua a fare i conti con il protocollo: lavori di gruppo vietati fino a oggi, praticamente non ha potuto preparare la gara contro il collega Gian Piero Gasperini perché potrà svolgere con le modalità consuete soltanto la rifinitura di oggi, nuovi contagi permettendo.

