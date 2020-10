Per i tamponi privati a domicilio bastano una telefonata e 90 euro

In farmacia ancora non si trovano ma, pagando un po’ di più, un modo per avere il tampone rapido nel giro di 24 o 48 c’è. I prezzi oscillano dai 50 ai 90 euro, «per ripagare il costo di un infermiere professionista che viene a casa a fare il test» sottolineano le associazioni che abbiamo contattato per prendere un appuntamento.

«Facciamo un test rinofaringeo rapido in 15 minuti – spiegano da Assistenza Vicina e possono darci un appuntamento già per mercoledì, «al più tardi giovedì». Il test costa 90 euro, «ma comprende anche un referto firmato da un medico chirurgo». Il risultato del tampone, anche se negativo, non ha validità legale per permettere a chi lo fa di interrompere la quarantena imposta dall’Asl, chiariscono dall’associazione, ma utilizza lo stesso metodo di processazione di quelli che si troveranno in farmacia e che verranno utilizzati dai medici di base.

