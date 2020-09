Tamponi a tutti gli anziani se la Rsa è a rischio elevato

Primo incontro di insediamento, ieri, per l’Osservatorio permanente sulle Rsa, costituito ad inizio agosto dalla Regione. Avrà il compito di favorire il confronto con le Cabine di regia Rsa istituite a livello provinciale e di concorrere all’individuazione di soluzioni omogenee da attivare su tutti i territori, in sinergia con il Dirmei, il nuovo Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive. Oltre ai rappresentanti degli assessorati alla Sanità e al Welfare, fanno parte dell’Osservatorio permanente il Dirmei, un rappresentante delle Prefetture, i rappresentanti delle associazioni datoriali e dei sindacati dei lavoratori, accanto a un esponente dell’ordine dei medici e dell’ordine delle professioni infermieristiche e di un rappresentante degli enti gestori delle funzioni socio assistenziali del territorio. In base alle esigenze, potrà essere integrato, inoltre, da rappresentanti delle Asl e dei Comuni. All’incontro di ieri erano presenti anche la Città Metropolitana di Torino e l’Anci Piemonte.

