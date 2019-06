Sempre in formissima

Si chiama Tamy Giannucci e il cognome tradisce in modo inequivocabile le sue origini italiane. Ha 25 anni, lunghi capelli biondi e un corpo mozzafiato: la brasiliana Tamy è semplicemente irresistibile.

La sua popolarità è ai massimi livelli da quando ha iniziato a tempestare il suo profilo Instagram con scatti da capogiro che la ritraggono in palestra, in discoteca, in spiaggia o a bordo di tavole da surf, coperta da bikini ultraridotti.

La sua forma fisica non è solo frutto di una dieta sana e di alcuni accorgimenti: Tamy Giannucci, infatti, è una vera e propria musa del fitness e i suoi preziosi consigli sono seguiti con dedizione dai follower, sempre più numerosi e appassionati.