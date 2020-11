Il 73enne ha percorso il tratto da Falchera a Borgaro in terza corsia: numerosi incidenti evitati per un soffio

Intorno alle 19.30 di ieri un uomo di 73 anni residente a Brandizzo, affetto da morbo di Alzheimer, ha percorso oltre sei chilometri contromano in tangenziale, viaggiando in terza corsia nel tratto compreso tra Falchera e Borgaro.

Le pattuglie della polizia stradale, prontamente allertate dopo le prime segnalazioni al 113, sono riuscite a intercettarlo e a fermarlo in prossimità del km 12+700 in carreggiata nord. Durante il viaggio l’anziano, alla guida di una Lancia Y, non aveva provocato alcun incidente. Molti automobilisti, però, erano riusciti a evitarlo solo per un soffio.

I poliziotti lo hanno convinto a seguirli e hanno accompagnato l’uomo all’area di servizio Stura, in direzione Milano. Quanto alla vettura, è stato disposto il fermo della stessa per un periodo di tre mesi.