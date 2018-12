Tanta magia, teatro e arte. Natale da vivere a Torino

In piazza, nei musei, a teatro, nelle regge, nei mercatini: ecco come sarà il Natale 2018 (e dintorni) nella nostra città.

In piazza

Magico weekend di Natale nelle piazze torinesi. Dopo l’apertura della casella del calendario dell’Avvento Piazza San Carlo ospiterà domani e domenica, a partire dalle 18,15, gli spettacoli curati da Masters of magic, rispettivamente “Txema” e “DreaMagic show”. Giovedì prossimo, invece, toccherà al Mago Flip, un clown che sa stupire con la sua magia e l’imprevedibile simpatia dell’arte circense (ore 16,30). L’“Illusionarium” trasformerà questo fine settimana piazza Solferino in un museo interattivo, dove un professore in abiti steam-punk spiegherà agli ospiti gli inganni delle mente. L’arte magica è vista da vicino in piazza santa Rita dalle 15 alle 18 con il Close-up theatre, mentre al Cortile del Maglio, sempre negli stessi orari, si va a scuola di magia.

Musei

Chiusi nel giorno di Natale e aperti con orario ridotto alla vigilia, con qualche eccezione, i principali musei torinesi (aperti regolarmente a Santo Stefano). Come quelli della Fondazione Torino Musei, Gam, Mao e Palazzo Madama, che saranno chiusi il 25 e aperti alla vigilia fino alle 14. Sempre aperto, invece, anche nel giorno di Natale, il Museo del Cinema dalle 9 alle 18 il 24 dicembre e dalle 15 alle 20 il 25. Rimarrà chiuso sia lunedì 24 sia martedì 25 il Museo Nazionale del Risorgimento, aperto poi regolarmente da mercoledì 26. Aperto lunedì fino alle 14 e chiuso martedì 25 il Museo Egizio, con apertura straordinaria dalle 9 alle 21 a Santo Stefano. Chiusi lunedì e martedì i Musei Reali. Aperta nel giorno di Natale la mostra “The art of the brick” alla Promotrice.

Teatro

La favola di “Gelindo” di Gian Mesturino diretta da Girolamo Angione va in scena lunedì 24 e mercoledì 26 al Teatro Erba, mentre domani e venerdì 28 toccherà a “Trappola per topi” di Agata Christie. “A Christmas Carol” in versione musical è in programma il 25 al Teatro Alfieri con due repliche, la prima alle 15,30 e la seconda alle 21. A Santo Stefano, sempre nel teatro di piazza Solferino previsto l’adattamento teatrale de “Il Piccolo Principe”. Spettacolo di marionette per bambini a Santo Stefano alla Casa del Teatro Ragazzi con “Natale in casa Gianduia”, mentre domenica al Teatro A c’è dedicato ai più piccoli “Natale all’arrembaggio”. “Forbici follia” di Paul Portner al Gioiello tranne il 24 e il 25 dicembre. Al Teatro Le Serre di Grugliasco da mercoledì al 6 gennaio, circo, magia e stupore con il “Vertigo Christmas Show”

Natale nelle regge

Domani Gran Galà di Natale alla Reggia di Venaria: si farà festa fino a mezzanotte. Il Natale è reale alla Palazzina di caccia di Stupinigi dove fino a domenica il villaggio degli elfi, mercatini e presepi reali attendono il pubblico. Al Castello di Miradolo il 25 e il 26 concerto di Natale a cura di Avant-dernière pensée.