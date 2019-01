Tanta voglia di cambiare

Il Sì oggi è in piazza. E non solo il Sì alla Tav che potrebbe giacere già sepolta sotto il dossier di costi e benefici. Ma il Sì alla crescita, allo sviluppo, al lavoro, in una Torino capitale di un Piemonte che soffre la crisi tanto quanto soffre lo smog. C’è la nebbia intorno ai noi, una nebbia densa che si allarga a tutto il nord ovest. Nebbia immobile a cui i torinesi, e non solo, che hanno un po’ di buon senso in testa vorrebbero allontanare dal nostro futuro.

Paradossalmente la manifestazione che raccoglie le truppe delle madamine, di Giachino e la trasversalità di sindaci, associazioni, imprese, artigiani, sindacati e cooperative non è neppure una sfida al governo. Prova ne sia, pur tra le querelle con la sindaca Appendino in consiglio comunale, che la Lega ha scelto di esserci. Il treno che dovrebbe salvarci dall’isolamento con l’Europa è la causa scatenante di una mobilitazione che parte da lontano e che mette l’accento su una città e su una regione che vivono sull’onda lunga di fasti e successi del passato.

Così forse si può capire perché, pur senza stendardi di partito, in piazza vi saranno esponenti di primo piano di Forza Italia, del Pd, di Fratelli d’Italia e dei radicali, per citarne qualcuno. Soltanto qualche anno fa questa curiosa alleanza non ce la saremmo mai immaginata. Ed è il segnale che deve arrivare anche là, nelle stanze del potere dove si finirà ancora una volta per far di conto.

Come se mille persone in più o in meno di opposte idee potessero fare la differenza. Non c’è il Sì Tav opposto solo alla negazione del progetto della Torino-Lione in campo. C’è un grido silenzioso ma possente alla volontà di cambiare il nostro nebbioso destino.

fossati@cronacaqui.it