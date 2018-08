Tanti fischi per Bonucci. Lo scambio con il Milan non ha convinto i tifosi

CR7 è un fior d’eccezione, impossibile da rifiutare. LB19 invece era già stato da molti accantonato e rivederlo alla Continassa, anche se in realtà lui lì non c’era mai stato, ha un sapore retrò piaciuto a pochi. Il tempo aiuterà a sistemare tutto, già la prossima settimana con l’amichevole in famiglia di Villar Perosa e con l’attenzione centrata sul portoghese, per Leo sarà più semplice tornare a sentirsi a casa anche se il primo impatto non è stato dei più semplici. «Sciacquati la bocca», gli hanno urlato fuori dal centro sportivo juventino quando si è presentato per il primo allenamento pomeridiano.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI