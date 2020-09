Taormina batte la Franzoni in tribunale: la villetta di Cogne può andare all’asta

L’ex avvocato che difese Annamaria per l’omicidio ha pignorato l’immobile per le parcelle non pagate

L’avvocato Carlo Taormina ha vinto l’ultima battaglia contro Annamaria Franzoni davanti al giudice dell’esecuzione. Il semaforo per il pignoramento adesso è verde. E la villetta in cui è stato ucciso Samuele Lorenzi può essere messa all’asta, aggiudicata al miglior offerente.

L’atmosfera, in cima alla strada asfaltata di frazione Montroz, è bucolica come sempre. Incantevole, con i suoi colori filtrati dalla luce d’inizio autunno, la vista sulla piana di Sant’Orso. Ma questa, per tutti, resta la casa del delitto. E i turisti che ancora oggi si fermano apposta a Cogne per vederla, dimostrano che diciotto anni non bastano a spegnere i riflettori.

A farli accendere, l’ultima volta, era stata Annamaria, avvistata qualche mese dopo la scarcerazione sulla scena del crimine per cui è stata condannata a sedici anni. La visita, ovviamente, aveva scatenato le più svariate reazioni.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++