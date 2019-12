Il Tar dice no al panino da casa: respinto il ricorso dei genitori

Il “popolo del panino da casa” perde terreno. Il Tar ha respinto il ricorso dei genitori della scuola Tommaseo, che ora passano al contrattacco e si rivolgono al Consiglio di Stato. Il Tribunale di Torino ha detto “no” alla sospensiva richiesta dalle famiglie in seguito alla sentenza della Cassazione, che negava il diritto al pasto domestico e lasciava spazio alle scelte dei singoli dirigenti scolastici. Ne è entusiasta la presidente dell’istituto, Lorenza Patriarca: «La sentenza del Tar mi dà ragione e dice, implicitamente, che ho agito correttamente».

Appare soddisfatta anche l’assessore all’Istruzione Antonietta Di Martino. «Le motivazioni indicate dall’ordinanza confermano la bontà del documento condiviso dalla Città con le autonomie scolastiche – spiega -, ovvero che il diniego al pasto domestico non può essere generalizzato, ma l’accettazione delle istanze dei genitori è demandata alle singole istituzioni scolastiche». Come a dire che a decidere sono i presidi e se i genitori non sono d’accordo, ci penserà il Tar.

Nonostante la battuta d’arresto, le famiglie della Tommaseo non intendono arrendersi e si presenteranno di fronte al Consiglio di Stato, che nella giornata di ieri ha annullato una sentenza simile del Tar di Milano. «Le nostre ragioni sono molto serie – attaccano i genitori – non meramente economiche, ma dettate dalla pessima qualità dei cibi delle mense scolastiche e dal rigetto del principio di ristorazione industriale».

Il “no” del Tar e la netta presa di posizione della preside Patriarca non scoraggiano i genitori, che continuano a mandare i figli a scuola con il pranzo preparato a casa. «È spiacevole soprattutto sotto il punto di vista educativo – sottolinea la Patriarca -. Le maestre interrompono un po’ prima la lezione e, mentre i bambini che vanno in mensa si lavano le mani, gli altri mangiano in classe. Non è una situazione sostenibile sul lungo periodo». Sembrerebbe inoltre che il taglio di alcuni minuti di lezione inizi a indispettire i genitori che mandano regolarmente i figli a mensa. «Interrompere prima è l’unica soluzione possibile per non lasciare soli i bambini che hanno il panino e per evitare che debbano mangiare in due minuti».