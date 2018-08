Tarasco – Qualità e genuinità fin dal lontano 1946

Storia, tradizione e radici: c’è tutto questo da Tarasco dal 1946, negozio di alti alimentari in corso Orbassano 169. In primis sono stati i nonni Renato ed Emma, poi papà Walter e oggi ci sono Luca, Marco e Matteo, ma la sostanza è rimasta l’alta qualità nei prodotti. Così in negozio, che è anche un punto di aggregazione per il quartiere, si trovano formaggi selezionati, salumi a km 0, vini delle migliori cantine, cioccolata, paste di meliga, caffè Passalacqua, marmellate inglesi. Sotto le feste si confezionano ottimi cesti regalo.

Contatti: 011.351210; Pagina Facebook.