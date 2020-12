È tardi e prova a rubare una bici per tornare a casa: arrestato 27enne

Il giovane notato all'una di notte in via Verolengo dagli agenti del commissariato Madonna di Campagna con una pietra tra le mani

Era circa l’una di notte in via Verolengo quando la pattuglia del commissariato Madonna di Campagna ha notato un soggetto armeggiare accanto a una bicicletta. L’uomo, un cittadino italiano di 27 anni, stava tentando di rubare il veicolo a noleggio danneggiando il dispositivo di blocco con una pietra.

Alla vista dei poliziotti, il 27enne ha lasciato cadere il masso a terra. In fase di controllo, ha poi riferito di aver avuto intenzione di appropriarsi del mezzo in questione per poter fare rientro a casa in quanto, data la tarda ora e la lontananza, non era riuscito a trovare un mezzo pubblico adeguato.

Il giovane, con numerosi precedenti di polizia a carico, è stato arrestato per tentato furto e sanzionato per essere stato trovato al di fuori del proprio comune di residenza senza giustificato motivo.