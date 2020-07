Tariffe a consumo e abbonamenti in Ztl. Addio al progetto Torino Centro Aperto

Torino Centro Aperto non ha superato l’emergenza Covid. Addio al ticket d’ingresso per entrare in Ztl: si pagherà in base ai tempi effettivi di sosta e transito sotto l’occhio elettronico di 40 nuove telecamere, comprate e installate a spese del Comune. Il “Nuovo Centro Aperto” muoverà i primi passi da piazza Vittorio Veneto, che potrebbe essere interdetta al traffico nelle ore notturne.

Il progetto simbolo dell’amministrazione Appendino viene stravolto in nome della flessibilità. «Non facciamo le cose perché dobbiamo farle, ma per farle bene – commenta la sindaca, presentando il modello rivisto post Covid -. Abbiamo avuto il via libera del Ministero per procedere con una sperimentazione sulla Ztl a consumo, che in passato non aveva avuto il nulla osta». Per realizzare l’infrastruttura, fatta di telecamere in entrata e in uscita, la Città investe un milione e mezzo di fondi già stanziati a bilancio.

