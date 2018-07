Task force di agenti in azione: beccati tre pusher e uno scippatore. Numerose dosi di droga sequestrate al Valentino

Recuperata un'auto rubata. Quindici giorni di chiusura per un locale di corso Vigevano, multata una gastronomia in corso Feletto

Oltre trenta poliziotti sono stati impegnati a Torino, nel quartiere San Salvario e nel parco del Valentino, in un controllo straordinario del territorio, disposto dal questore Francesco Messina per prevenire il degrado e la criminalità di strada.

BECCATI DUE PUSHER, SEQUESTRATA DROGA AL VALENTINO

Un pusher libico 19enne è stato arrestato in via Berthollet e il suo cliente multato. Per uno spacciatore etiope di 34 anni, invece, è scattata la denuncia. Le operazioni hanno portato anche al sequestro di numerose dosi di droga al parco del Valentino e al recupero di un’auto rubata. Identificate 52 persone.

CHIUSO UN LOCALE IN CORSO VIGEVANO

Una ventina di agenti sono stati impegnati, invece, in un controllo straordinario nel quartiere di Barriera di Milano. Il questore Messina ha disposto la chiusura per 15 giorni di un locale in corso Vigevano, mentre per una gastronomia in via Feletto, all’angolo con via Montanaro, è scattata una multa da 1.500 euro per diverse irregolarità.

NEL COVO DELLO SPACCIATORE

Un 18enne italiano è stato arrestato per spaccio: nella sua abitazione, la polizia ha sequestrato quaranta grammi di droga, oltre 1.400 euro in contanti e il materiale necessario a confezionare lo stupefacente.

SCIPPATORE IN MANETTE

Le manette sono scattate anche per un marocchino di 20 anni, accusato di aver strappato una collanina d’oro dal collo di un’anziana.