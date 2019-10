I Tassisti Granata ricordano Meroni

Il diluvio che si è abbattuto ieri mattina su Torino non ha fermato le commemorazioni per Gigi Meroni, scomparso il 15 ottobre di 52 anni fa.

Don Robella ha benedetto il monumento di corso Re Umberto, il dg Comi e il direttore operativo Alberto Barile hanno deposto una corona di fiori, diversi compagni lo hanno ricordato.

«È ancora come se fosse qui con noi» ha detto Angelo Cereser; «Persi un amico, se ci penso mi viene il magone» le parole di Fossati. Per tutta la giornata, inoltre, 52 taxi hanno girato per la città con il disegno di una farfalla e il numero 7.