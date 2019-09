Tav, abbattuto l’ultimo diaframma del primo tratto della Torino Lione [FOTO E VIDEO]

Tav: cade l’ultimo diaframma di roccia. I primi 9 chilometri del tunnel di base della Torino Lione sono stati ultimati. Si tratta del primo tratto in cui, a partire dal 2030, passeranno i treni passeggeri e merci ad alta velocità.

SVENTOLATE LE BANDIERE DI UE, ITALIA E FRANCIA

Questa mattina la fresa “Federica” ha demolito l’ultima parete di roccia della prima sezione della maxi galleria di 57,5 km di Saint Martin la Porte (in Savoia), consentendo così il completamento del percorso. Dopo la caduta della parete di roccia sono state sventolate le bandiere della Ue, della Francia e dell’Italia.

IL SIMBOLICO PASSAGGIO DI TESTIMONE

Gli operai che manovravano la fresa hanno attraversato per primi la roccia perforata e simbolicamente hanno passato il testimone a un giovane collega che continuerà a lavorare alla prosecuzione dello scavo iniziato tre anni fa. L’abbattimento del diaframma, proiettato su un grande schermo (con tanto di kountdown), è stato accolto con un forte applauso.

ASSENTE IL GOVERNO ITALIANO

Alla cerimonia erano presenti il presidente e il direttore generale di Telt (Tunnel Euroalpine Turin Lyon), la società responsabile dei lavori (partecipata al 50% da Italia e Francia attraverso Ferrovie dello stato e Ministero dell’Economia francese), Hubert du Mesnil e Mario Virano. Con loro anche il neo ministro dei trasporti transalpino Jean-Baptiste Djebbari e Philippe Chantraine rappresentante della Dg Move della Commissione di Bruxelles. Non era presente alcun rappresentante del governo italiano. E’ stato il neo ministro francese a schiacciare il pulsante che ha dato il via alla fresa insieme ai sindaci di Saint Martin la Porte e Saint Jean de Maurienne.

ULTIMATO IL 18% DEI LAVORI

A partire dai prossimi mesi sono previsti nuovi avanzamenti dei lavori (oggi l’opera è al 18% del totale). Altre sette frese saranno, infatti, attivate in seguito all’assegnazione delle gare d’appalto per i restanti 4 lotti. Al momento nel cantiere stanno lavorando – 24 ore su 24, sette giorni su sette – oltre 450 lavoratori, italiani e francesi, di cui circa 200 originari della zona della Maurienne e circa il 70% proveniente dalla regione Auvergne- Rhone-Alpes.

TAV TERZO DATORE DI LAVORO DEL TERRITORIO

La Torino- Lione è al momento il terzo datore di lavoro del territorio. Il “tunnel di base sara” realizzato per 45 km in Francia e per o restanti 12,5 in Italia. Il costo dell’intera opera è di 8,6 miliardi di euro al 50% pagato dalla Ue.