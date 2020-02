Tav, al via gli espropri a Chiomonte per il corridoio ecologico [FOTO]

Al via in mattinata a Chiomonte le operazioni di esproprio temporaneo di 45 appezzamenti di terreno, necessarie alla creazione del cosiddetto corridoio ecologico dove ricreare l’habitat naturale per le farfalle che vivono nel punto dove saranno eseguiti i lavori per la linea Tav Torino-Lione.

Operazioni che consentiranno alla specie protetta ritrovata nell’area del cantiere, la Zerynthia Polyxena, di spostarsi di qualche chilometri durante la costruzione dell’importante via di comunicazione ferroviaria ad alta velocità.

Telt ha offerto ai proprietari dei terreni un risarcimento per la cessione – a tempo ancora non definito – degli stessi. Alcuni hanno accettato, altri si sono recati personalmente a contrattare l’indennizzo sul posto, altri ancora non hanno dato risposta. Sul luogo degli espropri, sin dalle prime ore del mattino, anche una quarantina di No Tav che hanno organizzato un mini presidio.