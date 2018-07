Tav, ancora proteste nella notte contro la Torino-Lione

Ancora una serata di proteste ieri in Valsusa contro la realizzazione della Torino-Lione. Un centinaio di manifestanti No Tav partiti da Giaglione si sono diretti al cantiere di Chiomonte. Raggiunta l’area interdetta al passaggio, i manifestanti hanno lanciato grossi petardi in direzione delle forze dell’ordine poste a difesa dell’area che hanno risposto con lancio di alcuni lacrimogeni. La situazione è tornata alla normalità nella notte. L’azione di disturbo è stata postata su Facebook dai manifestanti che hanno scritto “Fuochi sul cantiere, la protesta No Tav in Clarea non si ferma”.

TAJANI: “IO STO CON LE FORZE DELL’ORDINE”

Il presidente del Parlamento Europeo e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, si è espresso sulla questione Tav, rilasciando un “tweet” nella mattinata: “Continuano gli attacchi alle forze dell’ordine in Val di Susa. Io sto dalla parte di poliziotti, carabinieri e finanzieri. Non ho capito cosa pensa il governo italiano”