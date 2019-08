Tav, Appendino: “Noi contrari all’opera, ma M5S non poteva fare di più” [VIDEO]

La sindaca di Torino: "Mi auguro che la Lega non parli di poltrone e rimpasti, ma torni a concentrarsi sul contratto di governo"

Sulla questione Tav è intervenuta, oggi, la sindaca di Torino, Chiara Appendino: “Il Movimento 5 Stelle è stato coerente con la sua posizione, mi auguro che la Lega non parli di poltrone e rimpasti ma torni a concentrarsi sul programma del contratto di governo visto che a settembre si dovrà votare la riduzione dei parlamentari. Spero che il governo possa andare avanti”.

La sindaca pentastellata condivide “ogni singola parola di Beppe Grillo” e comprende “lo scontento” degli abitanti della Val di Susa. “Noi continueremo a essere contrari all’opera, ma il Movimento non ha la maggioranza in senato quindi non poteva intervenire diversamente”.