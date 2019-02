Tav, Appendino: “Posizione imprese legittima ma c’è un contratto di governo”

La sindaca: "Da sempre contraria ma non decido io delle sorti dell'opera che ha un impatto nazionale e internazionale"

“Sappiamo che sul territorio c’è una posizione delle imprese che è stata espressa più volte e che è legittima rispetto al tema di questa grande opera e c’è un contratto di Governo e mi sembra che la mozione ricalchi esattamente quanto scritto nel contratto di Governo”. Lo ha precisato la sindaca di Torino, Chiara Appendino, intervistata nel corso della trasmissione Coffee Break in onda su La7.

GOVERNO VUOLE RECESSIONE? POCO CREDIBILE

“Sentir dire che si possa pensare che un Governo voglia la recessione è poco credibile”, ha aggiunto Appendino in merito alla possibilità ventilata dalle associazioni di categoria degli imprenditori, in particolare dal presidente di Api Torino Corrado Alberto, di un fermo delle attività per protesta contro la mozione Lega-M5S sulla Tav approvata ieri.

CONTRARIA DA SEMPRE ALLA TAV

“Un sindaco ha il dovere di far sì che possano essere espresse tutte le legittime opinioni rispetto all’opera, la mia è nota da tempo, ho sempre detto di essere contraria – ha ricordato – ma non sono un ministro, non decido io delle sorti di un’opera che ha un impatto nazionale e internazionale”.

GIUSTO DIBATTERE NEL MERITO

Ci sono persone contrarie e persone favorevoli – ha concluso – ed è giusto che ci sia spazio per entrambi e si dibatta nel merito, l’analisi costi-benefici ha permesso anche questo”.