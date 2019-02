Tav, Appendino: “Visioni diverse nel governo, non è una novità”

“Non è una novità. Stiamo commentando da un anno il fatto che ci siano due visioni diverse nel governo sulla questione Tav. Si è deciso un percorso, ora speriamo che il ministro Toninelli condivida con la Francia l’analisi costi-benefici e poi finalmente si dibatta in merito”. Così la sindaca di Torino Chiara Appendino commenta le dichiarazioni del ministro Matteo Salvini che questa mattina ha visitato il cantiere dell’Alta Velocità in Val Susa.

PRIORITA’ E’ DEFINIRE ANALISI COSTI-BENEDICI

“Sulla questione Tav – ha aggiunto Appendino a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Accademia Albertina di Belle Arti a Torino – abbiamo discusso anche ieri in Consiglio metropolitano con un odg che era stato proposto dal centrosinistra e firmato anche dal centrodestra. La priorità è che l’analisi costi-benefici venga definita. Peraltro il governo sta facendo quello che aveva detto. L’analisi costi-benefici deve essere condivisa con la Francia, è una scelta anche internazionale. Quando sarà pubblica auspichiamo come giusto che sia una condivisione con il territorio con tutte le parti di questa città ci sarà una discussione, in questo momento non C’è molto da aggiungere”.