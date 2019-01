Tav, Carretta: “Sabato tutto il Pd in piazza a Torino”

In vista della manifestazione di sabato 12 a Torino in favore della ferrovia ad alta velocità per Lione Mimmo Carretta, segretario metropolitano del Pd di Torino, chiama a raccolta tutti i militanti.

“Sabato tutto il Partito Democratico di Torino sarà presente – scrive Carretta su Facebook – con amministratori, dirigenti, militanti e simpatizzanti in Piazza Castello al flash mob convocato per dire sì alla Tav, alle infrastrutture, allo sviluppo, al lavoro”.

“La coincidenza di date con la manifestazione indetta dal Pd nazionale contro le politiche suicide del governo gialloverde in materia di bilancio ci offre l’inattesa occasione – aggiunge il segretario – per una straordinaria mobilitazione di piazza: una giornata di lotta per riprendere in mano le redini del nostro futuro e ridargli speranza”.