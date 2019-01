Tav, Chiamparino all’attacco: “Bonafede mente sui costi, è inaccettabile”

Sergio Chiamparino va all’attacco sulla questione Tav. Attraverso una nota ufficiale, il presidente della Regione Piemonte stigmatizza le dichiarazioni del ministro Bonafede a proposito dei costi della linea ad alta velocità Torino-Lione.

“Ieri sera in una nota trasmissione televisiva – scrive Chiamparino – il ministro Bonafede ha mentito sulla Tav, affermando che ‘costa 20 miliardi per risparmiare 20 minuti fra Torino e Lione‘. Come è noto e certificato dagli accordi siglati dal governo, il costo massimo dell’opera è di 9,6 miliardi di cui 4,7 per l’Italia, inclusa la tratta nazionale; il tempo risparmiato poi è di gran lunga superiore, sia per le persone che per le merci”.

“È del tutto legittimo – prosegue il governatore – che un ministro sia contrario alla Tav, non è accettabile che un ministro che ha giurato fedeltà alla Repubblica menta pubblicamente su un dossier dello Stato e del governo medesimo, che riguarda per di più un accordo internazionale. È vergognoso, e spero che in Parlamento qualcuno gliene chieda conto”.