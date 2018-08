Tav, Chiamparino: “Analisi costi-benefici del governo già scritta, ne realizzerà una anche la Regione”

Il governatore Sergio Chiamparino lancia l’hashtag #difendiamoilpiemonte e annuncia che la Regione effettuerà una analisi costi-benefici sul sistema delle grandi opere, in quanto “quella governativa si annuncia già scritta, visto a quali amici del trasporto su gomma e delle autostrade è stata affidata”.

Il numero uno del Piemonte aggiunge: “Guarda caso per tutte le grandi opere che insistono in territori a guida leghista, o per le quali ci sono ordini superiori (si veda quanto accade con la TAP e Trump), l’analisi costi-benefici è stata già fatta. Solo per la Tav bisogna contare fino all’ultimo spicciolo, nonostante siano già state fatte sette analisi costi-benefici da diverse agenzie indipendenti, tutte con esito ampiamente positivo. Vogliamo percorrere la strada della crescita economica della valorizzazione dell’ambiente, della libertà di movimento delle persone, e della crescita del commercio e degli scambi con il resto d’Europa”.