Tav, Chiamparino attacca Lega e M5S: “La smettano di fare i furbastri e decidano”

Il governatore: "Ci dicano se intendono stracciare il contratto di governo o se vogliono rispettarlo, bloccandola l'opera. A quel punto sapremo come far sentire la voce dei piemontesi"

“Lega e M5S hanno firmato un contratto di governo che prevede una integrale rivisitazione dell’opera, di fatto un blocco. A questo punto decidano, smettano di fare i furbastri e di allungare il brodo per arrivare alle europee senza decisioni gli uni adducendo nuovi approfondimenti su una analisi costi-benefici di cui possiedono i dati, Salvini attaccandosi a ipotetici referendum che, nella sua ipotesi, sono irrealizzabili”. Così il presidente della regione Piemonte, Sergio Chiamparino, intervenendo a Rainews dove ha fatto il punto sulla situazione Tav.

“FAREMO SENTIRE LA VOCE DEI PIEMONTESI”

“Stiamo parlando di una opera che è in corso di realizzazione, alle 13 di venerdì erano già stati scavati 6,2 chilometri del tunnel di base”, ha ricordato. Poi, rivolto agli alleati del esecutivo gialloverde ha aggiunto: “ci dicano entrambi se intendono stracciare il contratto di governo, e quindi dare il via libera alla Tav, o se vogliono rispettarlo, bloccandola. A quel punto sapremo come far sentire la voce dei piemontesi, che sulla Tav si sono espressi già due volte in due mesi con grande chiarezza”, ha concluso.