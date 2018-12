Tav, Chiamparino: “Basta manfrine, siano resi noti i risultati”

Sergio Chiamparino ribadisce il suo invito a comunicare alla svelta le valutazioni della commissione incaricata di eseguire l’analisi costi-benefici e di piantarla, una volta per tutte, con le varie “manfrine” sulla questione Tav.

“Basta con questa insopportabile manfrina: la mano destra dice una cosa sulla Tav, un minuto dopo la mano sinistra la smentisce”, sottolinea il presidente della Regione Piemonte. “Ora la Commissione, nata in modo non trasparente, sia trasparente e renda noti i risultati. Il governo per una volta sia responsabile e decida politicamente sul futuro della Tav“.

L’anticipazione di Bloomberg sull’esito della valutazione non ha sorpreso Chiamparino: “Questa pantomima del sì però, come dice Salvini, o del no però, come dice Di Maio, è estremamente dannosa perché crea incertezza sul futuro di territori che hanno invece bisogno di certezze per crescere. Se sarà no, chiederò al Consiglio regionale di fare una legge per indire un referendum consultivo, in modo che i cittadini si pronuncino”.