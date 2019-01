Tav, Chiamparino: “Bene visita Salvini a Chiomonte: porti pure Toninelli”

Il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino commenta con soddisfazione la notizia della visita del ministro dell’interno Matteo Salvini al cantiere Tav di Chiomonte e lo invita, con sarcasmo, a portare con lui il ministro per le infrastrutture Toninelli.

“Vedo che il ministro Salvini andrà a visitare il cantiere Tav a Chiomonte“, si legge in una nota del governatore. “Bene, buona visita, magari se riesce porti pure il suo collega Toninelli, così si rende conto della situazione”.

Il messaggio di Chiamparino continua: “Soprattutto la prossima settimana, se ricordo bene il 28, alla Camera si discuterà la mozione Pd che chiede al governo di dare il via libera ai bandi di gara per continuare i lavori della Tav: votino a favore, così non ci saranno più dubbi. Basta parole, servono fatti”.