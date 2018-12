Tav, Chiamparino: “Governo intollerabile, noi pronti a farla in proprio”

Il presidente della Regione: "Non vogliono farla ma noi intenzionati ad assumere in proprio la gestione e il finanziamento dell'opera"

“E’ intollerabile che il governo non dica una parola sul fatto che scade il commissario di governo sulla Torino-Lione, che non è il commissario Basettoni, così come sul fatto che finisce l’Osservatorio”. Così il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, nella conferenza stampa di fine anno.

PRONTI A FARLA IN PROPRIO

“E’ un segno incontrovertibile della volontà del governo di non voler fare l’opera”, aggiunge annunciando l’intenzione di istituire l’Osservatorio in seno regionale. “E ribadisco – conclude – l’intenzione di assumere in proprio la gestione e il finanziamento dell’opera“.