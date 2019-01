Tav, Chiamparino: “Il governo non ha più alibi, ora decida. Pronto al referendum”

Sergio Champarino tuona: “Ora i dati tecnici ci sono e il governo non ha più alibi. Li completi e decida”. Il governatore del Piemonte aggiunge: “Se arriverà il no alla Tav, chiederò al Consiglio regionale di indire con apposita legge un referendum consultivo al quale potranno unirsi i colleghi di Veneto, Lombardia, Valle d’Aosta, e Liguria, in modo da avere una grande giornata in cui tutto il Nord Italia si pronunci su un eventuale decisione di bloccare la Tav”.