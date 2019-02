Tav, Chiamparino: “Salvini vuol risparmiare? Bene, ma faccia partire i bandi”

“Salvini dice che si può risparmiare un miliardo? Bene. Visto che è vicepresidente del consiglio dei ministri prima faccia partire i bandi per evitare che si interrompano i lavori in corso. Poi ci dica come e dove vuole risparmiare, senza che questo pregiudichi la realizzazione del tunnel di base, il tratto fondamentale del corridoio, e senza pregiudicare l’accesso dei nuovi treni all’interporto merci e alla città di Torino”. Così il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino replicando alle parole del vicepremier.

“ARIA PIEMONTE FA BENE A SALVINI, ORA DECIDA”

“Vedo con piacere che l’aria del Piemonte ha fatto bene a Salvini che sulla Tav dice le stesse cose che dico da tempo. Visto però che lui, a differenza mia, è al governo, decida e decidano una volta per tutte e smettano di fare campagna elettorale” prosegue, ancora, il governatore. “Questo governo – aggiunge – sta facendo il gioco del poliziotto buono e cattivo: prima blocca l’opera e poi si divide in vista del voto delle Europee. Questo giochetto deve finire”.