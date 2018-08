Tav, Chiamparino sicuro: “Si farà, convinceremo Toninelli

L'invito al ministro: "Venga alla Conferenza regionale sulle Infrastrutture per parlarne"

Sergio Chiamparino è ottimista sul completamento della Tav Torino-Lione. Commentando l’annunciata visita del ministro Toninelli al cantiere francese della Torino-Lione, il presidente della Regione Piemonte ha annunciato che “si tratta di un’opera che si sta già realizzando e ha solo bisogno che nessuno metta il bastone tra le ruote. Se visitando il cantiere francese il ministro se ne convincerà, viva la France. Altrimenti lo convinceremo noi”.

“I piemontesi in ogni caso aspettano risposte anche sulle altre infrastrutture – ha aggiunto Chiamparino – a cominciare dal completamento della Asti-Cuneo, che è poi oggetto della mia lettera inviata a Toninelli il 5 giugno scorso. Se il ministro non vuole incontrare il presidente della Regione è libero di farlo, ma i piemontesi hanno diritto di sapere se la soluzione raggiunta dal precedente governo e che può consentire di far partire subito i lavori sulla tratta mancante va bene, oppure qual è la soluzione proposta”.

Chiamparino e tutta la regione, insomma, aspettano risposte: “Trovi il ministro il modo che preferisce per darle. Magari potrebbe accogliere l’invito a partecipare il prossimo 28 settembre alla Conferenza regionale sulle Infrastrutture“.