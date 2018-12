Tav, il commissario Foietta: “Peccato che il governo non ascolti”

"Ho fatto tutto quanto in mio dovere. Mi auguro che il lavoro svolto venga comunque tenuto in considerazione"

“Onorerò fino in fondo il privilegio di essere commissario di governo. Lo devo all’istituzione e non certo a questo ministro”. Lo ha affermato all’Ansa Paolo Foietta, commissario di Governo e presidente dell’Osservatorio per l’asse ferroviario Torino-Lione, il cui incarico scade lunedì prossimo.

“Ho fatto tutto quanto in mio dovere, peccato il governo non solo non mi abbia dato alcun indirizzo, ma non abbia neanche voluto ascoltare. Mi auguro che il lavoro svolto venga comunque tenuto in considerazione”.