Tav, Conte: “Decideremo collegialmente e in trasparenza”

In attesa che siano resi noti i risultati dell’analisi costi-benefici sulla Tav, il premier Giuseppe Conte, durante la sua visita a Beirut, fa sapere che “sarà presa una decisione in modo trasparente. La scelta non sarà emotiva, né frutto di valutazioni personali ma nell’interesse collettivo”.

“L’ho detto dall’inizio: il governo ha deciso collegialmente un metodo di lavoro che per altri cantieri importanti ha portato buoni frutti, perché è il metodo migliore per tutelare gli interessi degli italiani. Non si tratta di fare valutazioni personali ma all’esito dell’istruttoria riunirsi e decidere collegialmente in modo trasparente” ha aggiunto.