Tav, continua lo scontro nel Governo. «D’ora in poi consultazioni popolari»

Alla vigilia della visita al cantiere di Saint Martin La Porte, annunciata dal presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani per domani, la confusione e la polemica sul Tav, dentro e fuori il Governo, non sembrano conoscere soluzione di continuità. Se il vicepremier e ministro allo Sviluppo, Luigi Di Maio si dice convinto di poter trovare con la Lega «un accordo su tutto», ribadendo la propria perplessità sullo «spendere 10 miliardi per andare da Torino a Lione in un paese in cui spesso i cittadini non hanno autobus, strade e metro nelle periferie», il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli tira dritto.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI