Tav in Val di Susa, Di Maio assicura: “La ricontratteremo totalmente con la Francia”

Il vicepremier e capo politico di M5S: "Anche per il governo Gentiloni problemi in analisi costi-benefici"

La Tav in Val Susa? “La vogliamo ricontrattare totalmente. E tutto sarà fatto non in maniera unilaterale, ma bilaterale, parlandone con l’omologo del governo francese”. Così il Luigi Di Maio, vicepremier e capo politico di M5S intervistato da Lucia Annunziata per “1/2 ora in più” su Rai3.

“TUTTO CON IL MASSIMO DIALOGO”

“Siamo ben consapevoli – ha aggiunto Di Maio – che siamo nell’ambito della Ue e dei trattati internazionali, tutto sarà fatto con il massimo dialogo ma per arrivare all’obiettivo. Invece, negli anni l’obiettivo era stato il massimo dialogo, e questo ha provocato solo dei problemi”.

“ANCHE CON GENTILONI PROBLEMI COSTI-BENEFICI”

Sul tema delle infrastrutture, il leader di M5s ha puntualizzato: “Nell’accordo di governo c’è una clausola che parla di analisi di costi-benefici. E ricordo che lo stesso governo Gentiloni in uno dei suoi ultimi atti ha pubblicato una relazione sulla Tav dicendo che c’erano dei problemi nel rapporto costi-benefici. Perché quest’opera è stata progettata decine di anni fa, sono cambiati i trasferimenti, i flussi delle merci”.