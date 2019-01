Tav, Di Maio non fa dietrofront: “Se analisi costi-benefici dice no è da pazzi andare avanti, ma ok alle altre opere”

La Tav “è stata sottoposta ad un’analisi che sarà pubblicata e se gli esperti e gli scienziati ci dicono che stiamo buttando soldi solo un pazzo andrebbe avanti, ma questo non vuol dire essere contro le grandi opere”. Lo ha precisato il vicepremier e leader del M5S Luigi Di Maio parlando a Rtl 102,5.

ABBIAMO TANTE OPERE DA REALIZZARE

“Adesso che c’è una legge anti-corruzione – ha spiegato – io non credo più che lo Stato debba temere gli investimenti nelle grandi opere per paura della corruzione: abbiamo tante opere da realizzare, il nostro fondo infrastrutture può andare anche verso grandi opere che ci consentono di aumentare lo sviluppo industriale del Paese. Su questo non sono ideologicamente contrario e non deve esserlo neanche il M5S. Ce ne sono tante da fare e vanno portate avanti”.

RUFFINO (FI): “DA DI MAIO INSULTO AL PIEMONTE”

A Di Maio hanno replicato la parlamentare piemontese di Forza Italia, Daniela Ruffino. “La smetta di lanciare continuamente messaggi contro la Tav. Dire che le grandi opere vanno fatte e poi specificare che bisogna farle tutte tranne la Tav è un insulto nei confronti del Piemonte e del Nord Italia, che ha bisogno di questo collegamento con il resto d’Europa” ha affermato l’esponente forzista in una nota. “Le posizioni contro l’alta velocità espresse da Di Maio e Toninelli non sembrano frutto di argomenti derivati da dati oggettivi – ha aggiunto – ma figlie di pregiudizi e di necessità di non scontentare i propri elettori. E’ pericoloso, però, cercare di fare cassa elettorale sul futuro economico della Regione Piemonte”.

CHIAMPARINO: “DA M5S NO PER PREGIUDIZIO POLITICO, LEGA DECIDA”

“Per la componente pentastellata del governo la Tav non s’ha da fare per evidente pregiudizio politico. A questo punto il convitato di pietra, la Lega, smetta di tenere il sacco ai 5S per paura di perdere poltrone, si assumano la responsabilità di decidere, ufficialmente e in fretta; noi ci regoleremo di conseguenza”. Così, dal canto suo, il governatore del Piemonte, Sergio Chiamparino, che questa mattina in prefettura ha partecipato alla riunione dell’Osservatorio sulla Torino-Lione.

“ANCHE SULLA ASTI-CUNEO SI MENA IL CAN PER L’AIA”

“Anche sulla Asti-Cuneo – prosegue Chiamparino – si smetta di menare il can per l’aia; se il governo non intende proseguire sulla strada tracciata dallo scorso esecutivo, dica come intende procedere per la realizzazione dell’opera, in che tempi e con quali risorse. E’ inaccettabile che si facciano pagare al Piemonte i costi delle divisioni interne al governo e della politica dei no. Abbiamo la necessità assoluta di infrastrutture per la crescita, l’ambiente, la sicurezza”. “Per quanto ci riguarda, se malauguratamente il Governo dovesse chiudere l’Osservatorio – ha ribadito – ponendo fine ad uno strumento che è stato decisivo per accompagnare la realizzazione dell’opera con tutti i cambiamenti progettuali e finanziari che ha avuto, la Regione darà vita con propria iniziativa ad un osservatorio regionale che non disperda il patrimonio di conoscenza e di partecipazione costruito in questi anni”.