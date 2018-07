Tav, Di Maio: “Siamo oltre il referendum, progetto vecchio di 30 anni. Va integralmente ridiscusso”

Il vicepremier non molla: "Il cantiere non va avanti. Non autorizzerò mai un'opera con la polizia antisommossa e il filo spinato"

Sulla Tav “se Chiamparino vuole fare il referendum non ci siamo mai sottratti ma riaprire la discussione quando per anni in Val di Susa si sono opposti, significa fare la stessa discussione. Noi siamo più avanti: abbiamo già raccolto quelle sensibilità e abbiamo scritto nel contratto che la Tav va integralmente ridiscussa. Se poi vogliono fare il referendum per smentire il Governo, non lo so”. Lo ha detto il vice presidente del consiglio Luigi Di Maio su La7, aggiungendo che “il cantiere non va avanti“.

OPERA VECCHIA DI 30 ANNI

“Come ministro dello Sviluppo – ha sentenziato il ministro – non autorizzerò mai un’opera con la polizia antisommossa e il filo spinato, in questo modo non si farà mai”. In più “sta cambiando anche il sistema del trasporto merci. Il progetto della Torino-Lione risale a 30 anni fa“, ha concluso.